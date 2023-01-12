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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.01.2023, 00:00

KOÇ: MADDİ konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.

BOĞA: DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ gerçekleştirmek için, bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak.
Yapacağınız çalışmaların alt yapısında sosyal yapınızın etkisi büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

İKİZLER: AKILLICA uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.
Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Randevularınızı ertelemeyin.

YENGEÇ: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.
Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz.

ASLAN: BUGÜN, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olaylara yorum getirerek düşünüyorsunuz.

BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.

TERAZİ: YAPMANIZ gereken çok bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade edecek konularda ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız.

AKREP: DUYGUSAL yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır.
Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz.

YAY: BİLİNÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.
Siz güçten yanasınız. Bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım edebiliyorsunuz.

OĞLAK: İLETİŞİM konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.

KOVA: BAŞARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: OLAYLARA fazla duygusal yaklaşıyorsunuz.
Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

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