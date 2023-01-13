KOÇ: İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.

Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi ispat etmeniz gerekiyor.

BOĞA: Bugün örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız.

Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı hareket ediyorsunuz.

Çevrenizde beğeniliyorsunuz.

İKİZLER: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz.

Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz.

Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor.

Sevdiğiniz kişiyi uzaklaştırıyorsunuz.

YENGEÇ: Yeni heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.

ASLAN: Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor.

Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına aldırmıyorsunuz.

BAŞAK: Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz.

Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.

TERAZİ: Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor.

Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor.

AKREP: Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz.

Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz.

YAY: Çalışma hayatınız da temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor.

Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz.

OĞLAK: Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz.

Bastırdığınız duygularınız güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir, fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor..

BALIK: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmayın.