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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.01.2023, 00:00

KOÇ: İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız.
Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin daha da gecikmesine neden oluyorsunuz.

BOĞA: Enerjinizde artışlar var. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için, küçük olaylara tahammülünüz yok. Dizginleri elden bırakmayarak başarınızı artırabilirsiniz.
Bugün, bilinçaltınız güçlü çalışıyor.

İKİZLER: Çevresel ilişkilerinizde etkin olacaksınız.
Farklı fikirlerden yola çıkarak, yaşantınıza yeni bir yelpaze açabilirsiniz. İlgi odağı olmanız en yakınlarınızı bile rahatsız edebilir.
Sıkıntılarınızı dengelemelisiniz.

YENGEÇ: Bugün çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın karışmasına neden olabilirsiniz. Özellikle, dürüstlük kavramını abartıyorsunuz.

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.
Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel görmemelisiniz.

BAŞAK: Hedeflerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz.
Kolay kolay tatmin olmuyorsunuz.
Bugün özellikle birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

TERAZİ: Bugün, içsel disiplininiz mükemmel seyrediyor.
Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz.
Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir.

AKREP: Bugün çevrenizin güvenliği ve dengeleri çok önemli. Dingin yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Her şeye rağmen, çevrenizin sizi anlaması güçleşebilir.
Yüksek standart peşindesiniz.

YAY: Bugünlerde beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikiminden yaralanacağınız nitelikli kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Maddesel isteklerinizin önünüze çıkacak fırsatlarla paralel ilerleyeceğini unutmamalısınız.
İnatçı ve yargılayıcı tavırlarınız, fırsat kaybetmenize neden oluyor.
Bugün gizli bir güç arayışı içindesiniz.

KOVA: Ortak çalıştığınız kişilerin, yaratıcılığından olumlu etkilenebilirsiniz. Koşullarınızı zorladığınızda hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz.
Yaşam kalitenize katkısı olacak her türlü donananıma hazırsınız.

BALIK: Sağlık koşullarınızın sizi sınırlandırmasını istemediğiniz halde, kendinizi fazla yoracağınız bir gün içindesiniz. Çevrenizin tüm sorumluluğunu üstlenmek gibi bir zaafta bulunabilirsiniz.

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