KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.
BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.
Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize tavizler vermelisiniz.
Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.
İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.
YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz.
Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de etkileyeceksiniz.
ASLAN: Bugün yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız.
Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.
TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda.
AKREP: Algılama yeteneğiniz güçlü. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz.
Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.
YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde performans sergileyeceksiniz.
Kendinizi iyi ifade edeceksiniz.
Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.
OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz.
Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.
KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
BALIK: Her şeyi ile ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşıyorsunuz.