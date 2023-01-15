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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.01.2023, 00:00

KOÇ: Düşüncelerinizi toparlamada zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Çok hırslısınız.

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyor ve olmayan sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. İyi niyetini farklı değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı şekilde etkilemekten yanasınız.

YENGEÇ: Enerjinizin gücünü ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
Partnerinizin fikirlerine karşı iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.

ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizi de etkiliyor.
Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çekicilik sanatını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

BAŞAK: Partnerinizle birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunuyor olmanız; fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak.
Çelişkili davranışları netleştirin.

TERAZİ: İyi bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde tartışılmaz bir üstünlük sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz.

AKREP: Gelip geçici davranışlardan çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor fakat bir türlü olayların sonunu getiremiyorsunuz.
Partnerinizin desteği ile yeni oluşumlara kendinizi hazır hissedeceksiniz.

YAY: Maddi konularda gizlilik istemiyorsunuz.
Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyi bekliyorsunuz.
Olaylara genelde farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: Tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz.
Şartları zorlamayı seviyor, bunu yaparken kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, gereksiz yere kırgınlık yaşayabilirsiniz.

KOVA: Sıra dışı konularda çalışmayı seviyorsunuz.
Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkileriniz yeni bir boyut kazanıyor.
Her anlamda hazırsınız.

BALIK: Bugün çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz.
Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyacınız var. Kafanız karışık.

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