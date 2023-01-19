  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.01.2023, 00:00

KOÇ: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız.
Güçlü düşünüp büyük oynamak istiyorsunuz.
Bazı konularda sır olmak isteyebilir araştırmalarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz.
Duygusal baskılara gelemiyor olmanıza rağmen, özellikle bugünlerde yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

İKİZLER: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve bugün etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz..
Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için hesaba ihtiyacınız olacak.

ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, fikir birliği içinde olacaksınız.

BAŞAK: KARŞIT burcunuzdaki Güneş'ten güçlü etkiler alıyorsunuz. Maddi konularda yetersiz kaldığınız ortamlardan uzaklaşmak ve kendinize yeni çalışma alanı bulmak istiyorsunuz.
Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz.

TERAZİ: KISA yolculuklar yapmak için uygun bir gün. İstediğiniz her türlü iletişimi orijinal bir şekilde ortaya koyacaksınız. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Beklemek bazen çok işe yarıyor.

AKREP: BUGÜN, Merkür ve Venüs duygusal konularda belirgin bir kişilik vurguluyor.
Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.

YAY: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu. Onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir.
Ailenizle aranızda, duygusal bağlarınızı güçlendirici bir performans geliştireceksiniz.

OĞLAK: KARŞINIZDAKİ kişilerin farklı konuşmalarından yola çıkarak bir çok olayın iç yüzünü çözümleyebilmeniz, herkesin dikkatini çekiyor. Kendinizi rahatça ortaya koyabileceğiniz bir ortamdasınız.

KOVA: BUGÜN, evinizle ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak performans sergilemek istiyorsunuz. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor. Güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız.
Bugün kendinizi şımartmalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA