KOÇ: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız.

Güçlü düşünüp büyük oynamak istiyorsunuz.

Bazı konularda sır olmak isteyebilir araştırmalarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz.

Duygusal baskılara gelemiyor olmanıza rağmen, özellikle bugünlerde yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

İKİZLER: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.

Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve bugün etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz..

Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için hesaba ihtiyacınız olacak.

ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, fikir birliği içinde olacaksınız.

BAŞAK: KARŞIT burcunuzdaki Güneş'ten güçlü etkiler alıyorsunuz. Maddi konularda yetersiz kaldığınız ortamlardan uzaklaşmak ve kendinize yeni çalışma alanı bulmak istiyorsunuz.

Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz.

TERAZİ: KISA yolculuklar yapmak için uygun bir gün. İstediğiniz her türlü iletişimi orijinal bir şekilde ortaya koyacaksınız. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Beklemek bazen çok işe yarıyor.

AKREP: BUGÜN, Merkür ve Venüs duygusal konularda belirgin bir kişilik vurguluyor.

Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.

YAY: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu. Onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir.

Ailenizle aranızda, duygusal bağlarınızı güçlendirici bir performans geliştireceksiniz.

OĞLAK: KARŞINIZDAKİ kişilerin farklı konuşmalarından yola çıkarak bir çok olayın iç yüzünü çözümleyebilmeniz, herkesin dikkatini çekiyor. Kendinizi rahatça ortaya koyabileceğiniz bir ortamdasınız.

KOVA: BUGÜN, evinizle ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak performans sergilemek istiyorsunuz. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor. Güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız.

Bugün kendinizi şımartmalısınız.