KOÇ: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız.
Güçlü düşünüp büyük oynamak istiyorsunuz.
Bazı konularda sır olmak isteyebilir araştırmalarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz.
Duygusal baskılara gelemiyor olmanıza rağmen, özellikle bugünlerde yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
İKİZLER: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve bugün etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
YENGEÇ: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz..
Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için hesaba ihtiyacınız olacak.
ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, fikir birliği içinde olacaksınız.
BAŞAK: KARŞIT burcunuzdaki Güneş'ten güçlü etkiler alıyorsunuz. Maddi konularda yetersiz kaldığınız ortamlardan uzaklaşmak ve kendinize yeni çalışma alanı bulmak istiyorsunuz.
Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz.
TERAZİ: KISA yolculuklar yapmak için uygun bir gün. İstediğiniz her türlü iletişimi orijinal bir şekilde ortaya koyacaksınız. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Beklemek bazen çok işe yarıyor.
AKREP: BUGÜN, Merkür ve Venüs duygusal konularda belirgin bir kişilik vurguluyor.
Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.
YAY: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu. Onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir.
Ailenizle aranızda, duygusal bağlarınızı güçlendirici bir performans geliştireceksiniz.
OĞLAK: KARŞINIZDAKİ kişilerin farklı konuşmalarından yola çıkarak bir çok olayın iç yüzünü çözümleyebilmeniz, herkesin dikkatini çekiyor. Kendinizi rahatça ortaya koyabileceğiniz bir ortamdasınız.
KOVA: BUGÜN, evinizle ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak performans sergilemek istiyorsunuz. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor. Güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.
BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız.
Bugün kendinizi şımartmalısınız.