KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.

BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.

Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Dikkatli olun.

İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün.

YENGEÇ: Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir.

Haberleşme konusunda ketum davranmanız, önemli açılımlara neden olacak.

ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için fırsatların sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

TERAZİ: Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

AKREP: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

YAY: Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.

Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

OĞLAK: Bir çok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.

Başlatacağınız işlerin avantajları çok iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olun.

BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor. Olayların üstesinden kolayca geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.