KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz.

Felsefi konuşmalar sizin için önemli.

Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.

Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.

YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.

Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız yakın bağı olan kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklar. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için çok önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsızca ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi etkilemeyecek.

Arkadaşlıklarınızda entelektüel yönünüzle ilgiyi topluyorsunuz.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz.

Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.

Bugün partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Aynı fikre sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızı sıkacaktır.

BALIK: Önemli bir iş anlaşması için işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı yerlere taşımak istiyorsunuz.