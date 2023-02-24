KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz.
Felsefi konuşmalar sizin için önemli.
Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.
Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.
İKİZLER: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.
YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.
Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
BAŞAK: Bazılarınız yakın bağı olan kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklar. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.
Önemli kararlar arifesindesiniz.
TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için çok önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsızca ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.
AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi etkilemeyecek.
Arkadaşlıklarınızda entelektüel yönünüzle ilgiyi topluyorsunuz.
YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz.
Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.
Bugün partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.
OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikre sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.
KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızı sıkacaktır.
BALIK: Önemli bir iş anlaşması için işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı yerlere taşımak istiyorsunuz.