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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.02.2023, 00:00

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz.
Felsefi konuşmalar sizin için önemli.
Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.
Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.

YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.
Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız yakın bağı olan kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklar. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.
Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için çok önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsızca ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi etkilemeyecek.
Arkadaşlıklarınızda entelektüel yönünüzle ilgiyi topluyorsunuz.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz.
Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.
Bugün partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikre sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızı sıkacaktır.

BALIK: Önemli bir iş anlaşması için işte size güzel bir fırsat. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı yerlere taşımak istiyorsunuz.

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