KOÇ: Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda muhasebe içinde olabilirsiniz.

Değişim içinde olmanız gerekecek.

BOĞA: Hırslı yönlerinizin ön plana çıkarmak istemenize rağmen, bazı konularda isteksizlik içindesiniz. Bulunduğunuz koşulların sizi engellemesine izin vermeyecek çalışma koşullarınızı yaratmalısınız.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız. Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz.

YENGEÇ: Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok.

ASLAN: Güneş'in Balık'ta ilerlemesi ve size maddi destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor.

Sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, oldukça hareketli saatler geçirecek, olumlu tepkiler almanıza neden olacak.

BAŞAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevresel koşullarınızın doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için, bugün çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Dışa dönük ve paylaşımcı yapınızı biraz daha dengelemeli, sezgilerinizden yola çıkarak, bazı önlemler almalısınız. Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

AKREP: Kendinize güvenme özelliğinizi çevrenize de, aksettireceğiniz bir gün. Yeni kararlar alma zamanı geldi. Başlattığınız hiçbir işi yarım bırakmayı düşünmediğiniz için, başarı her geçen gün size yaklaşıyor.

YAY: Yalnız çalıştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Endişeli tavırlar içinde olduğunuz zaman çalışmalarınızda yavaşlamalar söz konusu oluyor. Enerjinizi doğru aktarımlara yöneltmelisiniz.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla sıkı bağlar içinde olmanıza rağmen, çoğu kez düşüncelerinizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Onları aramak ve görüşmek sizi mutlu edecek. Duygusal konularda kazançlı günlerinizden biri olabilir.

KOVA: Aşk yaşantınızda önemli bir duygu olmasına rağmen bazen kendinize bile uzaksınız.

Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.

BALIK: Sabah saatlerine yavaş başlayacaksınız.

Günün ilerleyen diliminde, hız kazanacak ve kendinizle ilgili planlarınızı uygulayacaksınız.

Ailenizin isteklerini algılayabilir, duygusal bağlarınız güçlenebilir.