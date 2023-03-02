KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Enerjinizi doğru kişilerle ve akıllıca paylaşmalısınız.
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılardan çok yapacağınız yardım onları rahatlatacaktır.
İletişim sorunu yaşamaktan kaçının.
İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz.
Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.
İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını almalısınız.
YENGEÇ: Kendinizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman kolay sonuçlandırıyorsunuz.
ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir.
İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.
Yanlış olaylarla karşılaşabilirsiniz.
BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz.
Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.
TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz.
Bugün ailenizle yaşadığınız problemleri çok fazla gözünüzde büyütmemelisiniz.
AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Sosyal ilişkilerinizde organizasyon çalışmaları içindesiniz.
YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz çünkü çabuk değişim gösteriyorsunuz.
OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.
Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.
KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
Karşılaşacağınız olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.
BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor.