KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Enerjinizi doğru kişilerle ve akıllıca paylaşmalısınız.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılardan çok yapacağınız yardım onları rahatlatacaktır.

İletişim sorunu yaşamaktan kaçının.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz.

Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.

İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını almalısınız.

YENGEÇ: Kendinizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman kolay sonuçlandırıyorsunuz.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir.

İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.

Yanlış olaylarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz.

Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.

TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz.

Bugün ailenizle yaşadığınız problemleri çok fazla gözünüzde büyütmemelisiniz.

AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Sosyal ilişkilerinizde organizasyon çalışmaları içindesiniz.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz çünkü çabuk değişim gösteriyorsunuz.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.

KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Karşılaşacağınız olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olacaktır.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor.