KOÇ: Organizasyon işlerinden keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aktiviteler için yoğun bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz.

Başarı sizin için önemli ve disiplinlisiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz.

Arkadaşlarınızın size önereceği fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalı düşünme fırsatı yaratmalısınız.

YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa olmak, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.

Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

ASLAN: Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız.

Geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabilmelisiniz.

BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, daha iyi kavrama özelliği yatıyor. Finans konularında ketumsunuz.

TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız.

Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemeli, gerilimi yumuşatmalısınız.

AKREP: Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.

YAY: Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenileme zamanı geldi. Algılama konusunda güçlüsünüz.

OĞLAK: Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli.

İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, yenilik taraftarı olan kişilerden tepki almanıza neden olabilir.

KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.

Toplumsal çalışmalarınız önemli.

BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.