KOÇ: Bugün yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınızı renkleniyor.

Olumlu olaylar karşınıza çıkacak.

BOĞA: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

İKİZLER: Toplumsal enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

ASLAN: Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

BAŞAK: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.

TERAZİ: Partnerinizle iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstermeniz için neden yok. Bazen her şeyi abartıyorsunuz.

AKREP: Dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

YAY: Çevrenizde ani gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygusal anlamda güzel dostluklar gündeme gelecek.

Düşüncelerinizde değişim oluyor ve bazen siz bile, bu değişime hayret ediyorsunuz.

OĞLAK: Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.

Yaşama bakış açınız çok farklı. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

KOVA: Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

İsteklerinizde artış var. Hızlı hareket etmek istiyor ve duygularınızın götürdüğü yere gitmekten kendinizi alamıyorsunuz.

Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

BALIK: Sistemli olduğunuz zaman, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Girişimci yönlerinizi dikkatli kullanmalı ve duygularınızı ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.

Yaşamınızı kolaylaştırmaktan yanasınız.