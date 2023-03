Anılarla yaşıyoruz

Yaşamın anlamı, insanın mutlu olmasında yatar. Mutlu olmak kişiye özgü bir durumdur. Her insanı mutlu eden durumlar farklıdır. Çünkü her birey, etrafındaki nesneleri, olup biten olayları, durumları, gerçeğe uygun olduğu gibi değil de kendileri için taşıdıkları anlama göre algılar, yorumlar ve değerlendirir. Hayat hepimiz için hata ve yanılgılarla doludur. "Yaşamın anlamı nedir diye" sorulduğunda kişiler buna cevap vermekte zorlanır ya da cevap veremez. Çünkü yaşamın anlamının ne olduğu her zaman sorgulanacak bir şey değildir. Kişi genellikle bir sorunla karşılaştığında bu soru aklına gelir ve kendi kendine sorar... Son günlerde hepimiz eski yaşadığımız günlere takılı kaldık. Geleceğin muammalı bulutların arkasındaki örtüyü kaldırıp göremiyoruz. Korku ve tedirginlikler devam etse de iyi dilekler ve umutlar asla kaybolmuyor fakat sanki eski enerjimizi kaybettik gibi. İşte hayat dediğimiz; ilginç anıların depreştiği, eski ve yeni duyguların çarpıştığı zamanlardayız. İçimizde derin bir iç sızı, kaybettiğimiz zamanların eksik neşesi gibi hayatımızın amacında ne çok şey değişti. Ne kadar koşsak yetişemediğimiz, kaybolmaya mahkum güzelliklerin bilançosunu nasıl ödeyebiliriz. Ahlar, vahlar, keşkelerle gelecek nesillere devrettiğimiz değerlerimizin kaybolmasına izin vermeyelim.

'AH O ESKİ GÜNLER!'

Aslında çok özel günlerden geçiyoruz. Paylaşmayı, yardımlaşmayı ön plana çıkaran, bütün aile birlikte aynı masanın etrafında buluşmuş olmanın mutluluğunu yansıtan en özel zamanlardır. Deprem ve güney Anadolu tüm güzel duygularımıza sekte vurdu. Hepimiz, geçmişle gelecek hayatımızın arasında anılar yolculuğundayız. En genç nesil ve çocuklarımız bile 'ah o eski günler' demeye başladı. Hızlı yaşıyor hızlı tüketiyoruz. Eski neşemizi yeniden kazanmak artık hayal gibi bir şey olsa da ümidimizi kaybetmeyelim. Var olmak ile kaybolmak arasında gidip geliyoruz. Arzular ve istekler saygınca yaşamayı yok ederken seyirci kalmakta ısrar ediyoruz. Biz zamanların dostlukları ve alışkanlıklarını hep birlikte katlettik. Yaşamak dediğin; nefes almak, mutlu olmak, zengin olmak her neyse canınız ne istiyorsa dileyin. Hayat sahiden çok kısa olmasına rağmen bitmeyecek sandığımız uzun bir yolculuk. Özlemler güzeldir fakat yeni gelen güzelliklerinde üstünü örtmediği müddetçe. Her şey birbirini tamamlamak için var olmakta.

YAŞAM OLGUNLUK İSTER

Yaşadığınız her şey sizi olgunluğa götürür. Paylaşımlarınız ve çevrenizdeki kişilerin de önemi yok. Aldığımız dersler bizim bulunduğumuz noktada, ruhumuzun yaşadığı deneyimlerle varız. Doğum anımızdan ölüm anımıza kadar bin bir surat şeklinde sürekli değişiyoruz. Hangi milimetremizi tam hatırlıyoruz. Geçmiş fotoğraflarımıza baktıkça o ana ait sadece puslu görüntülerimiz var. Toplumsal acılar bizleri hızlı bir toparlanmaya ve kitseler dersler deneyimler için var oluyor. Bir toplumun olgunlaşması için var oluşumuzu ve gideceğiz yolu iyi belirlememiz gerekiyor. Egomuzu yok etmek için her ülke kendi şartlarına göre acılar yaşıyor. Belki de medeni ve insancıl bir millet olmak için travmatik olaylar yaşamamız gerekiyor. Bedenimizde oluşan bir yaranın iyileşmesi için nasıl bir sürece ihtiyacınız varsa duygusal yaralar içinde aynıdır. Düşünmemeye çalıştıkça kendinizi daha fazla düşünür halde buluyorsanız alışkanlıklarınızı ve düşünce biçiminizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Bu dönemde karşılaşılan zorluklardan biri de bir aşamayı tamamlamak zorundayız. Aslında travmaları atlatmak kolay değildir. Kendimize anlattığımız hikayeye bilinçli bir yaklaşım getirebiliyorsak ve sorgulayabilirsek çok daha sağlıklı bir iyileşme süreci bizi bekliyor olacaktır. Yüreğimiz serin gücümüz yerinde olsun. Eminim gelecek günlerde daha güçlü olacağız.