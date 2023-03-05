KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.

BOĞA: Felsefi konuşmalar ilginizi çekecek ve farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmalısınız.

İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. İlişkilerinizde detayların önemli olduğu bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla olayları farklı boyutlardan değerlendiriyorsunuz.

YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.

ASLAN: Güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Kendinizi karşı tarafa iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size belli bir kalite kazandırıyor.

TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

AKREP: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.

YAY: Huzuru sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek.

KOVA: Bugün, Ay'ın bulunduğu konum İş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.

BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.