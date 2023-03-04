KOÇ: Uzun vadeli işler için uygun bir zemin düşünüyorsanız, konuyu iyi araştırmalısınız.
Hırslı hedefleriniz ve ısrarcı tavırlarınızla başaramayacağınız iş yok. Derin düşüneceğiniz bir gün.
BOĞA: Enerjinizin gücünü herkese ispat etmek istemeniz son derece doğal.
Motivasyon gücünüz yüksek olmasına rağmen, çevrenizdekilerin problemleri yüzünden zaman kaybı yaşıyorsunuz.
İKİZLER: Kıvrak zekanız ve espri gücünüz sizi her anlamda farklı kılarken, bulunduğunuz ortamlardan çabuk sıkılmanıza da neden olabiliyor. Bugün, disiplinli ve sabırlı davranırsanız kazanacaksınız.
YENGEÇ: Sevdiklerinizi koruma güdüsüyle hareket ettiğiniz için, istemeseniz de zararınız dokunabiliyor. Baskıcı davrandığınız zaman problemlerin oluşmasını engelleyemiyorsunuz.
ASLAN: Duygularınızı belli bir sınavdan ve denetimden geçiriyorsunuz. Kendinizi irdelemek ve hatalarınızı düşünmek için, iyi bir gün. Mücadeleci yönünüzü içsel enerjinizle birleştirmelisiniz.
BAŞAK: Bugün, pratik yönlerinizi kullanmak için olumlu bir gün. Sosyal aktivitelere ağırlık verecek ve özel dostlarınızla duygu paylaşımları yaşayacaksınız. Partnerinizin vereceği destek önemli.
TERAZİ: Düşüncelerinizi belli bir süzgeçten geçirmeden konuşmak istemiyorsunuz.
Bugün, takıldığınız konulara yoğunlaşacaksınız.
Karışıklıklara neden olan problemleri kolayca çözeceğiniz bir gün.
AKREP: Bugün, tepkilerinizi ve düşüncelerinizi saklama gereği duyacaksınız. Yakın çevrenizde dostlarınıza gizemli davranışlar sergileyerek karşı tarafın fikirlerini öğrenmeye öncelik veriyorsunuz.
YAY: Dostlarınızla bir arada olmak için uygun bir gün. Eski arkadaşlarınızı özlediniz.
Onları aramak, size çok iyi gelecek.
Entelektüel ortamları sevdiğiniz için, bu tür yerlere gidebilirsiniz.
OĞLAK: Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Başlattığınız işi sabırla tamamlama konusunda şanslısınız. Sorumluluk duygunuz yoğun olduğu için, birçok işi beraber yapacaksınız.
Evinizde değişim yapabilirsiniz.
KOVA: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Bugün düşüncelerinizi başkalarına kabul ettirme konusunda ısrarcı davranmak istemiyorsunuz. Suskun bir tavır içinde olacaksınız.
BALIK: Duygu insanı olmanıza rağmen, mantık söz konusu olduğu zaman akıllı kararlar alabiliyorsunuz. Güçlü olma isteğiniz var.
Fikirlerine ihtiyaç duyacağınız dostlarınızı arayabilirsiniz.