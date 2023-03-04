KOÇ: Uzun vadeli işler için uygun bir zemin düşünüyorsanız, konuyu iyi araştırmalısınız.

Hırslı hedefleriniz ve ısrarcı tavırlarınızla başaramayacağınız iş yok. Derin düşüneceğiniz bir gün.

BOĞA: Enerjinizin gücünü herkese ispat etmek istemeniz son derece doğal.

Motivasyon gücünüz yüksek olmasına rağmen, çevrenizdekilerin problemleri yüzünden zaman kaybı yaşıyorsunuz.

İKİZLER: Kıvrak zekanız ve espri gücünüz sizi her anlamda farklı kılarken, bulunduğunuz ortamlardan çabuk sıkılmanıza da neden olabiliyor. Bugün, disiplinli ve sabırlı davranırsanız kazanacaksınız.

YENGEÇ: Sevdiklerinizi koruma güdüsüyle hareket ettiğiniz için, istemeseniz de zararınız dokunabiliyor. Baskıcı davrandığınız zaman problemlerin oluşmasını engelleyemiyorsunuz.

ASLAN: Duygularınızı belli bir sınavdan ve denetimden geçiriyorsunuz. Kendinizi irdelemek ve hatalarınızı düşünmek için, iyi bir gün. Mücadeleci yönünüzü içsel enerjinizle birleştirmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, pratik yönlerinizi kullanmak için olumlu bir gün. Sosyal aktivitelere ağırlık verecek ve özel dostlarınızla duygu paylaşımları yaşayacaksınız. Partnerinizin vereceği destek önemli.

TERAZİ: Düşüncelerinizi belli bir süzgeçten geçirmeden konuşmak istemiyorsunuz.

Bugün, takıldığınız konulara yoğunlaşacaksınız.

Karışıklıklara neden olan problemleri kolayca çözeceğiniz bir gün.

AKREP: Bugün, tepkilerinizi ve düşüncelerinizi saklama gereği duyacaksınız. Yakın çevrenizde dostlarınıza gizemli davranışlar sergileyerek karşı tarafın fikirlerini öğrenmeye öncelik veriyorsunuz.

YAY: Dostlarınızla bir arada olmak için uygun bir gün. Eski arkadaşlarınızı özlediniz.

Onları aramak, size çok iyi gelecek.

Entelektüel ortamları sevdiğiniz için, bu tür yerlere gidebilirsiniz.

OĞLAK: Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Başlattığınız işi sabırla tamamlama konusunda şanslısınız. Sorumluluk duygunuz yoğun olduğu için, birçok işi beraber yapacaksınız.

Evinizde değişim yapabilirsiniz.

KOVA: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Bugün düşüncelerinizi başkalarına kabul ettirme konusunda ısrarcı davranmak istemiyorsunuz. Suskun bir tavır içinde olacaksınız.

BALIK: Duygu insanı olmanıza rağmen, mantık söz konusu olduğu zaman akıllı kararlar alabiliyorsunuz. Güçlü olma isteğiniz var.

Fikirlerine ihtiyaç duyacağınız dostlarınızı arayabilirsiniz.