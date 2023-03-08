KOÇ: Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak.. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakının. Sözlerinize dikkat..

BOĞA: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz.

İKİZLER: Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinizi aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Sezgilerinizin yanıltmıyor.

YENGEÇ: Tavırlarınızda ve ilişkilerinizde inatçısınız.

İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelebilir.

ASLAN: İlişkilerinizde istediğiniz güç arayışı bir türlü bitmiyor. Bir ilişkiniz varsa, o kişinin istekleri doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Geçmişle ilgili eski hatalarınız yüzünden kendinizi suçlayabilirsiniz.

BAŞAK: Bugünlerde olayları çok fazla büyütüyorsunuz.

Düşünmediğiniz detaylarda yoğunlaşabilir ve özgüveninizi geliştirebilirsiniz.

Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir gün içindesiniz unutmayın.

TERAZİ: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Karışık düşünceler içindesiniz. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorsunuz.

Zor işleri sevdiğiniz için, sorunlu konuları seçiyorsunuz.

AKREP: Potansiyeliniz oldukça yüksek. Düşünceleriniz sayesinde bir çok problemin çözümünü bulacaksınız. Özgürlüğünüzü istediğiniz gibi kullandığınızda enerjinizin çok daha güçlendiğini hissediyorsunuz.

YAY: Kendinizi sorgulayabilir ve bir çok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat elde edeceğiniz kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız.

OĞLAK: Maddi konularla ilgili bir güvene ihtiyacınız var. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli alt yapı çalışmalarınızı bir an önce hızlandırmalısınız. Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA: Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.

BALIK: Pratik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede istediğiniz gibi rayına oturtacaksınız.

Olumsuzluklar canınızı sıkmamalı.

Onları ikna etmeniz zor olmayacak ve gücünüzü ortaya koyacaksınız