Yıldız falınız

KOÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönünüzü özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



BOĞA: Farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, konuşmalarıyla oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.



İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Uzaktaki arkadaşlarınızdan ilginç haberler alacaksınız.



YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların günden kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsalolaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız.



ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacaktır. Hissi yetenekleriniz sizi daha yukarılara taşıyacak. Her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız.



BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.



TERAZİ: Bazen gereğinden katı davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız.



AKREP: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içinde olmak sizi yoruyor.



YAY: Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli şekilde uygulamalısınız. Bugün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.



OĞLAK: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait yapınız olmasına rağmen, konu mantık olunca kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kimseye gereksiz sözler vermeyin.



KOVA: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunun farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz.



BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Estetik yönünüz öne çıkıyor.

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