KOÇ: Bugün, birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var. Hiçbir şeyin kolay olmadığını da sizden iyi bilen yok.

BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmalısınız.

İletişim başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.

Duygularınız çevrenizle orantılı gidiyor.

İKİZLER: Güneş kişisel evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden çabuk sonuç almak istiyorsunuz.

Zamansızlık konusunda şikayetlerinizdeki artışlar sizi zorluyor. Merkür sizin hızlı düşünmenize neden oluyor.

YENGEÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesinde değerlendirebilirsiniz. Maddi olayları düşünmek zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. Duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz.

Artık eskileri unutma zamanı.

BAŞAK: Sizinle hemfikir kişilerle yola çıkmadan önce düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaptığınız hataların geriye dönüşlerinde yaşayacağınız sıkıntıları unutmyın.

Olanaklarınızı iyi kullanmalısınız.

TERAZİ: Yaşam enerjiniz güçlü ve ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacağınız bu günde, bazı kararlar alacaksınız. Onun fikirlerinden yola çıkarak, yepyeni bir vizyon geliştireceksiniz.

AKREP: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, sevdiklerinizin sizin üzerinizdeki gücü biliyor. Bugün hırslı yönleriniz, size yeni bir yönlendirme getirecek ve memnun kalacaksınız.

YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmalısınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Ortaya çıkacak çalışmalar içinde olmanız sağlanacak ve geçmiş bilgi birikiminizi kullanacaksınız.

OĞLAK: Bugün, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle oluşturduğunuz güç birliği ileri vadede başarınızın içinde önemli bir adım oluşturacak.

KOVA: Bugün Plüton'un size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatlar için olumsuz sürprizlere hazır olun.

BALIK: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız oldukça yoğun seyrediyor ve zamana ihtiyacınız var. Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirmede başarılısınız.