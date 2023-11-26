KOÇ: Önemli anlaşmalar sizi beklediği bir gün. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak.

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

İKİZLER: Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor ve bu konuda gerekli çalışmalarınızı başlatmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, yaratıcılığınız konusunda size yeni ufuklar açacaktır.

ASLAN: Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Toplumsal çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün.

BAŞAK: Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.

Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor.

Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz.

Birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

AKREP: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz.

Güneş finans evinizde ilerlerken maddi konularda temkinli yapıyor. Çevresel konularda duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kapalısınız.

YAY: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Gün ortasına doğru mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün.

Duygularınızı içinizde hapsetmeyin.

OĞLAK: Başladığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız.

Oldukça cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Çevrenizde kurduğunuz dostluklar ve iletişim konusunda başarılı performansınız sizi öne çıkarıyor.

KOVA: Çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK: Güneş kariyer evinizde. Kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların avantajları düşünürseniz, girişimciliğinizi daha da hızlandırmalısınız.