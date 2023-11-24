KOÇ: Ani değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündemde.

BOĞA: Bu dönem maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli alt yapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haberler alacaksınız.

İKİZLER: Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.

YENGEÇ: Enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuzluk yaratıyor.

ASLAN: Bugün zihinsel dalgınlığınız yüzünden zaman kaybedebilir işlerinizi geciktirebilirsiniz.. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun. Duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.

BAŞAK: Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu parasal nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, birazda sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek.

Sınırlarınızı zorlamaya gayret edin.

TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmaya başladınız.

AKREP: Saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bu dönem, ketum düşünceler içinde olacak ve çevrenize taviz vermek istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak içselliğinizi besliyor.

YAY: Araştırmacı yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek, iyi bir sentez oluşturabilirsiniz.

Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor.

İnce hesaplar ve planlar içindesiniz.

OĞLAK: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

Bugün Çevrenizle senkronize olmalısınız.

KOVA: Arkadaşlarınızla birlikte paylaşım içimde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecektir. Organizasyon konusunda başarınızı ortaya koyacaksınız.

BALIK: Konuşarak halledeceğiniz bazı konular gündemde olacak. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveniyorsunuz.