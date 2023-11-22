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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.11.2023, 00:00

KOÇ: Çevrenizde farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için, içinize kapanacaksınız.

BOĞA: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak.
Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkilerini gün içinde daha rahat hissedeceksiniz.
Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden hala teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.

İKİZLER: Maddesel konuların kafanızda aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz Parasal sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.

YENGEÇ: İlişkilerinizde mantıklı davranmak zorundasınız.
Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden, moraliniz hemen bozuluyor.

ASLAN: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız.
Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.

BAŞAK: Kişisel başlatacağınız çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal yaşantınızda güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.

AKREP: Gizemli yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.
Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak, yeni formüller üreteceksiniz.

YAY: İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz.

OĞLAK: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanıza rağmen, aşk ilişkilerinizde gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

KOVA: Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız.
İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı yaklaşmalısınız.

BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz.
Bugün net olmayı denemelisiniz.

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