KOÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım kurguladığınız karışıklara çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Ailenizin sizinle paylaşmak istediği birçok konuya ilgisiz davranabilirsiniz.

İKİZLER: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne adüşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.

YENGEÇ: Kendinize zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. İlgili kişiler gündemde olacak. Ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

ASLAN: Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün.

Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bazı fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK: Yeni oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.

Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz.

Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partneriniz, sizde farklı duygular oluşturuyor.

YAY: Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin değişik fikirleri, sizin için farklı bir rota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.

OĞLAK: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.

Bugün acele etmek sizi sıkıyor.

KOVA: Oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

BALIK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.

Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Uygun çalışmalar içinde farklı kişilerle ilginç fikirler geliştireceksiniz.