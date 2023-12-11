KOÇ: Yaptığınız işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız.

Kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz.

BOĞA: Bugün sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.

Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

İKİZLER: Bugün bireysel romantizm yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz.

Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız.

YENGEÇ: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir.

Her türlü riskten uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissediyorsunuz.

ASLAN: Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Bugün çevrenize destek ve yardım etme isteği içindesiniz.

BAŞAK: Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerjiyle birçok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

TERAZİ: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Gün içinde toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

AKREP: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz.

Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çabanız çok yüksek.

YAY: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Olayların tarzı sizin için önemli.

OĞLAK: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor. Üst düzey görüşmeleriniz olacak.

KOVA: Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.

Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar da söz konusu olacak.

BALIK: Bugün harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.