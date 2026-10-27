FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026







KOÇ

Bugün, uygulamak istediğiniz hâlde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.



BOĞA

Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu yönde artarken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişiliğinizin olumlu yönde gelişmesini arzuluyorsunuz.



İKİZLER

Güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen dengelerinizi korumakta zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek. Belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz konuları gündeme getireceksiniz.



YENGEÇ

Bugün çevrenizle ilgili yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Olaylara geniş bir perspektiften bakmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.



ASLAN

Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerlerin peşinde koşmanızın mükâfatını hızlı ve etkili bir şekilde görüyorsunuz. Bugün sınırlarınızı aşmamalısınız.



BAŞAK

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bugün partnerinizle aranızda istemediğiniz bir gerilim yaşanmasını önlemek istiyorsunuz.



TERAZİ

Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı, iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Çekişmeli ilişkiler size göre değil.



AKREP

Siz bir duygu insanısınız fakat aynı zamanda hareketli bir yapınız var. Sürekli hareket hâlinde olmanız, çevrenizdeki kişilerin başını döndürüyor. Bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Karışık işler size göre değil, unutmayın.



YAY

Düşüncelerinizi sergilerken sınır tanımıyorsunuz. Sevgide tutucu yönlerinizi göstermek yerine daha cesur ve aktif davranarak partnerinizin gözüne girmeyi başarmalısınız. Gerçekçi olmaktan uzaklaşmayı bir türlü başaramıyorsunuz.



OĞLAK

Özel duygularınız ön plana çıkarken engellere karşı tepki gösterebiliyorsunuz. Bugün hızlı düşünmenizi gerektiren konular gündeme gelecek. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorgulayarak ilerliyor, ilgilendiğiniz konularda başarılı oluyorsunuz.



KOVA

Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Sosyal başarınız yükselirken güçlü kişilerden önemli destekler alacaksınız. Zekanıza ve yeteneklerinize güvenmeniz başarı getiriyor.



BALIK

İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek bir sisteme ihtiyacınız var. Bazı işlerinizin darboğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Çevrenizden soyutlanmalısınız.