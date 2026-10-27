Mekke ve Bedr İttifakı’nda müthiş genişleme hamleleri

Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun değişen güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. Küresel güç dengelerinin Asya-Pasifik hattına kayması, ABD'nin bölgedeki askeri angajmanlarını azaltarak yarattığı jeopolitik boşluk, Orta Doğu'da "bölgesel sahiplenme" odaklı yepyeni bir ittifakın doğmasını sağladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ağustos 2026'da temelleri atılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Salı (bugün) TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yasalaşma sürecine girerken, sahada attığı diplomatik adımlarla da tarihin en hızlı ve müthiş genişleme potansiyeline sahip güvenlik paktı haline geliyor. Anlaşmanın en somut ve çarpıcı testi Tahran'da yaşandı. Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği; Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı mareşal Asım Münir'in yer aldığı Mekke İttifakı heyeti, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Güvenlik Şefi Muhsin Rızai ile masaya oturdu. ABD Başkanı Trump'ın ağır bir bombardımana hazırlandığı çok kritik bir zamanda MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NIN 3 ÇEKİRDEK

ÜLKESİNİN isimleriyle İran hamlesi, iki açıdan tarihi öneme sahip: 1) Ateşi Söndürme Hamlesi: Paktın, sekiz aydır süren Körfez merkezli savaş ortamında bölgeyi dış müdahalelerden korumak ve ABD-İran gerilimini düşürmek amacıyla kurulduğunu tescilliyor. 2) Bölgesel Güvenlik Doktrini: İran'ın Mekke paktını bir "tehdit" olarak görmesini engellemeyi ve paktın tamamen savunma eksenli olduğunu doğrudan ilk ağızdan aktarmayı hedefliyor.

MEKKE VE BEDR GENİŞLEMESİ

Mekke Anlaşması yalnızca askeri bir taahhüt değil, devasa bir savunma sanayii ve iktisadi derinleşme ağı kuruyor. TÜRKİYE, Katar, Pakistan ve Endonezya ile yürüttüğü askeri-ticari ortaklıkları kapsayan Bedir Mutabakatı, bu yeni ekosistemin ekonomik ve lojistik yakıtını sağlıyor. Mekke ve Bedr İttifakları'nın genişleme haritasında ise MÜSLÜMAN DEVLETLER yakın ilgisini göstermeye başladı. Mısır, hem Mekke İttifakı'na hem de Bedr mutabakatına ilgi gösteriyor. Kahire, bölgesel istikrar ve Kızıldeniz güvenliği ekseninde anlaşmayı yapıcı buluyor. İttifakın genişlemesinde "ılımlı ve dengeleyici" bir dış halka olarak rol almaya göz kırpıyor. Katar'ın Kritik Rolü: Washington-Tahran hattında aylardır kilit arabuluculuk yürüten Katar, Türkiye ile büyük yakınlık bağlamı, askeri entegrasyon noktasında önce Bedir Mutabakatı'nın savunma sanayii ayağını derinleştirip, nihayetinde Mekke İttifakı'nın tam üyesi olmaya en yakın aday konumunda bulunuyor. Can Kardeşlerimiz Azerbaycan ve Malezya'da Bedr mutabakatına doğru yöneldi. BOŞLUĞU DOLDURACAK BÖLGESEL iRADE: TÜRKİYE.... Mekke İttifakı'nın büyük ses getirmesi paralelinde genişleme sinyalleri artarken, temel motivasyon, ABD'nin yönünü tamamen Asya-Pasifik (Çin'i çevreleme) hattına dönmüş olması. ABD Başkanı Trump, Körfez'e ek uçak gemileri sevk etse de bölgedeki askeri yükünü kalıcı olarak azaltmak istiyor. Başkan Erdoğan'ın geleceği çok iyi okuyarak bir yıldır ilmek ilmek ördüğü ARKA KAPI DİPLOMASİSİ ile oluşan Mekke İttifakı, işte tam bu stratejik boşluğu dolduruyor. Ortadoğu, tarihinde ilk kez güvenlik çözümlerini Batı merkezli ittifaklardan (NATO gibi) beklemek yerine kendi öz kaynaklarıyla üretiyor.

KÜRESEL SEÇİM FIRTINASI

Genişletilmiş Ortadoğu- Yakın Asya'da ittifaklar hızla kanatlanırken, küresel siyasetin belirleyici odağı olan AMERİKA ve ABD'den aldığı sınırsız güç sayesinde Ortadoğu'yu kana sulayan Siyonist Netenyahu - İsrail seçimlere gidiyor. ABD seçim anketlerinin jeopolitik okuması dünyanın birçok ülkesinde seçimleri takip eden tecrübeli Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, ABD'de son kamuoyu yoklamaları ve anketlerinin Washington'un ciddi bir iç siyasi sıkışmışlık kriziyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Çaşın, NBC News, Reuters/ Ipsos ve Pew Araştırma Merkezi gibi kurumların son verileri üzerine yaptıkları değerlendirmeler şöyle: "Trump'ın görev onay oranı yüzde 30 ila yüzde 36 bandına gerileyerek döneminin en düşük seviyelerini gördü. Kamuoyunda Trump'ın başlattığı İran müdahalesi (savaş), yüksek akaryakıt fiyatları, enflasyon ve gümrük tarifelerinin getirdiği ekonomik yükler (geçim kaygısı) nedeniyle ciddi bir hoşnutsuzluk var. Kongre seçim projeksiyonları (örneğin Cook Political Report), Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu (218 sandalye) kazanmak için Demokratların başa baş geçen 21 yarıştan sadece 5'ini, Cumhuriyetçilerin ise 17'sini kazanması gerektiğini gösteriyor. Bu durum, Demokratların Kongre'nin en az bir kanadını (özellikle Temsilciler Meclisi'ni) geri alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Senato seçiminde başbaşa mücadele sürüyor. Trump, Temsilciler Meclisi'ni kaybedip, Senato'yu elinde tutarsa, dış politikada geniş bir hareket alanına sahip olmaya devam edecek. "Başkomutan" (Commander-in-Chief) sıfatıyla askeri operasyonları (örneğin İran veya Orta Doğu hamlelerini) yönlendirebilir ve müttefiklerle olan ilişkileri (NATO vb.) kendi "Önce Amerika" vizyonuna göre yönetebilir. Trump, yasama tıkanıklığını aşmak için kongre onayına ihtiyaç duymayan başkanlık kararnamelerine sıklıkla başvurabilir. Veto Yetkisi: Demokratların domine ettiği temsilciler Senato'da kaybederse, kendi politikalarına ters düşen yasaları veto etme imkanı var. Ne yapamaz? Bütçe ve Finansman: ABD Anayasası gereği paranın kontrolü Kongre'dedir. Trump, gümrük tarifelerinin veya başlattığı askeri operasyonların ek bütçelerini Kongre'den geçirmekte büyük zorluk yaşayacak.



SONUÇ

MEKKE Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin (TBMM ve müttefik meclis onaylarının) ardından, Suudi Arabistan topraklarına yönelik olası füze saldırılarına karşı Türkiye ve Pakistan'ın hava savunma ve istihbarat tam desteği ile SAVUNMA POZISYONU çok güçlenecek. Türkiye'nin İHA/ SİHA, füze savunma sistemleri ve askeri lojistik gücü, Suudi Arabistan'ın finansal kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer caydırıcılığa sahip devasa askeri insan gücüyle birleştiğinde, 5 yıl içinde Ortadoğu'da Batı'ya bağımlı olmayan en büyük askeri-endüstriyel güç odağı doğacak. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, tarihin akış hızına uygun, muazzam bir genişleme potansiyeliyle sahaya indi. ABD kendi kabuğuna ve Pasifik cephesine çekilirken; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan önderliğindeki bu yeni pakt, Türkiye'nin masadaki ve sahadaki oyun kurucu aklını küresel ligin en üst sırasına taşıyacak.