Evlenene 250 bin TL

Aile Bakanlığı’nın başlattığı evlilik kredisine büyük ilgi devam ediyor. Evlenen gençlere 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilirken çocuk olunca borçlar siliniyor.

Deprem bölgesinde başlayıp Türkiye genelinde uygulanan evlilik kredisi projesi rakamın 250 bin TL7ye yükselmesiyle birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projede evlenecek gençlere 250 bin lira kredi verilirken, ödemeler faizsiz ve 48 aya vadeyle yapılıyor. Evlilik tarihinden itibaren 2 yıl boyunca da ödeme yapılmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son yaptığı açıklamada, genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu. Başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını anlatan Göktaş, "Bugüne kadar 238.4 bin gencimize 22.8 milyar lira kredi desteği sağladık" dedi. Evlilik kredisinden yararlanmak için belli şartlar da bulunuyor. Öncelikle 250 bin lira destek için evlenecek gençlerin 18-25 yaş aralığında olması gerekiyor. 26-29 yaş aralığındaki gençler için ise 200 bin liralık kredi uygulanıyor. Ayrıca çiftlerin gelirinin de brüt asgari ücretin 2.5 katını aşmaması gerekiyor. İşte destekten yararlanmak için istenen şartlar:

ŞARTLAR NELER?



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Her iki eş adayı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve Türkiye'de ikamet etmeli.

- Yaş şartı: Başvuru tarihinde çiftler, 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmalı.

-Gelir şartı: Çiftin son 6 aylık gelir ortalaması asgari ücretin 2.5 katı sınırını aşmamalı.

- Ev sahibi olmamak: Eş adaylarının taşınmaz sahibi veya taşınmaz hissedarı olmaması gerekiyor.

- Eğitimlere katılmak: Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı, evlilik sonrasında sunulan eğitimlere ise 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmek gerekiyor.

- Nikâh tarihi: Başvuru tarihinde resmi nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmalı.

- Adli sicil şartı: Bakanlığın belirttiği suçlar kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalı.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Evlilik kredisi başvuruları e-Devlet veya Aile ve Gençlik Fonu resmi sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurmak isteyenler, e-Devlet'te arama çubuğuna "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" yazarak ya da ailegenclikfonu.aile. gov.tr adresine girip "Başvuru Yap" butonuna basarak süreci tamamlayabilir. Sistemde, adımları dolduran her iki eş adayından da başvuru onayı isteniyor.

ÇOCUK OLUNCA SİLİNİYOR

Evlilik kredisinde çocuk sahibi olan gençler için borç ortadan kalkıyor. Bakan Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerini ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini söyledi. Bu kapsamda bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 23 bin çiftin borcunun 12 aylık taksiti hibe edilirken, 12 aylık taksitinin de ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çiftin ise borçlarının tamamı silindi. Aile Bakanlığı'nın başlattığı evlilik kredisine büyük ilgi devam ediyor. Evlenen gençlere 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilirken çocuk olunca borçlar siliniyor

SORULARINIZA CEVAPLAR



- 1998 de askerlik yaptım sigortam 2000 de başlandı. Askerlik borçlanması yapınca işe girişim 1999 nisan ayına çekti. EYT'den yararlanabilir miyim? SALİH KARATAŞ

Evet EYT kapsamına girmiş oluyorsunuz. Yani yaş şartı olmadan emekli olacaksınız. Ancak 25 yıl sigortalılık süresi ve 5975 prim gün sayısını da tamamlamanız lazım.

- 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 1994 yılında oldu. 1350 gün BAĞKUR var. 2150 sigorta günüm var. Ne zaman emekli olurum? BAHATTİN ESEN Son 1261 gün SSK (4A) ise en az 5675 gün ile emekli olursunuz. Eğer son 1261 gün BAĞKUR olursa bu kez 9 bin gün ile emekli olursunuz.

- 2009 yılında sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. Tam emeklilik şartlarım nedir? HATİCE ARSLAN İşe girişinize göre tam emeklilik şartlarınız 7200 gün 58 yaş olarak belirleniyor.

- 2 Nisan 2007 yılında işe başladım. Ancak 1 Aralık 2007 sigorta girişim yapıldı. 8 ay sigortasız çalıştım. Ocak 2015'de hizmet tespit davam lehime sonuçlandı. 8 ay sigorta süreme eklenir m? YILDIZ NALBANT Kayıtsız çalıştırmak yasalarımıza göre suç. Mahkemenin lehinize verdiği karar ile sGK'ya başvurursanız işe giriş tarihiniz 2 Nisan 2007 olarak tescillenecektir.

- 15 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum Şuan brüt maaşım 65.000 lira. İşten ayrılırken tazminatım kaç liradan hesaplanacak? KIVANÇ DEMİR Kıdem tazminatı son brüt maaşınızdan hesaplanıyor. İşten ayrıldığınız tarihteki brüt maaşınız kaç lira ise her yıl için bir maaş olacak şekilde hesap yapılacak. Yıl içinde aldığınız düzenli ödemeler de varsa onlar da brüt maaşa eklenerek giydirilmiş brüt maaş hesaplanacaktır.