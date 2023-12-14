KOÇ: Yeni tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak. Beklediğiniz haberler gündemde.
BOĞA: Maddi konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.
Yaşamınıza yeni bir bakış açısı gelecektir.
İKİZLER: Yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz.
Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyor hemen tepki gösteriyorsunuz .
YENGEÇ: Güçlü sezgileriniz size her konuda destekliyor.
Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor. Kendinizi mutlu etmelisiniz.
ASLAN: Kişisel egonuzu tatmin edecek bazı olayların gündeme gelmesiyle kendinizi aktif hissedeceksiniz.
Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevrenizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman daha mutlu oluyorsunuz.
BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde size hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenmelisiniz.
TERAZİ: Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz.
Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
AKREP: Sizin derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Bugün, olayların karşısında değişik tepkiler göstereceksiniz. Ayağınıza gelecek fırsatlar konusunda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Sabırlı olmalısınız.
YAY: Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman gününüz daha güzel geçiyor. Bugün, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli ve değişik olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin, farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.
OĞLAK: Olaylara mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için, bugün farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir. Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız.
Takıntılarınıza dikkat etmelisiniz.
KOVA: Enerjiniz çok yüksek. İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan vazgeçin.
BALIK: Birçok olayı içinizde yaşamaktan yanasınız.
Duygularınızı yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz. Kendinizi yargılamak istemiyor ve bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz.