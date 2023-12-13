KOÇ: Koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuzda, başka bir boyuta geçiyorsunuz.
Bugün enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.
BOĞA: Bugün yatırım konusunda oldukça başarılısınız. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların sağlayacağı olumlu sonuçlar ile imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.
Gizlilik size yakışmıyor.
İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Onları yaptıkları her hareketten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Bulunduğunuz ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koyuyorsunuz.
YENGEÇ: Partnerinizle beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecektir. Ortak kararlar için uygun bir gün değil. Siz en iyisi kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.
ASLAN: Maddenin esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gün. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza önem vermelisiniz.
Yardımınız gereken bazı olaylar var.
BAŞAK: Kombinasyon burcunuzda ilerleyen Merkür'ün konumundan dolayı, akılcı konulara sığınmak ihtiyacındasınız. Bugün sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyalleşebilirsiniz.
TERAZİ: Bugün yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat baskıcı davranmayın. Dengeler sizin için çok önemli. Sorumluluğa önem veriyorsunuz.
AKREP: Aklınız çok karışık. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket etmekten hoşlanmıyor ve taviz vermiyorsunuz.
YAY: Orijinal fikirlerinizi ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz.
Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacaksınız.
OĞLAK: İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, birçok başarıyı bir arada sentezleyebileceksiniz.
Yenilenmek için, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar çalışmalısınız.
KOVA: Bugün kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.
Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, mantığınızı koruyorsunuz.
Bilinçaltınızı istediğiniz gibi ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız.
BALIK: Maddi hırslarınız ön planda olacaktır.
Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.
Başınızın ağrımasını istemiyorsanız, planlarınızda daha net olmalısınız