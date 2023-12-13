KOÇ: Koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuzda, başka bir boyuta geçiyorsunuz.

Bugün enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

BOĞA: Bugün yatırım konusunda oldukça başarılısınız. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların sağlayacağı olumlu sonuçlar ile imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.

Gizlilik size yakışmıyor.

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Onları yaptıkları her hareketten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Bulunduğunuz ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koyuyorsunuz.

YENGEÇ: Partnerinizle beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecektir. Ortak kararlar için uygun bir gün değil. Siz en iyisi kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.

ASLAN: Maddenin esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gün. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza önem vermelisiniz.

Yardımınız gereken bazı olaylar var.

BAŞAK: Kombinasyon burcunuzda ilerleyen Merkür'ün konumundan dolayı, akılcı konulara sığınmak ihtiyacındasınız. Bugün sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyalleşebilirsiniz.

TERAZİ: Bugün yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat baskıcı davranmayın. Dengeler sizin için çok önemli. Sorumluluğa önem veriyorsunuz.

AKREP: Aklınız çok karışık. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket etmekten hoşlanmıyor ve taviz vermiyorsunuz.

YAY: Orijinal fikirlerinizi ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz.

Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacaksınız.

OĞLAK: İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, birçok başarıyı bir arada sentezleyebileceksiniz.

Yenilenmek için, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar çalışmalısınız.

KOVA: Bugün kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.

Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, mantığınızı koruyorsunuz.

Bilinçaltınızı istediğiniz gibi ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız.

BALIK: Maddi hırslarınız ön planda olacaktır.

Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz.

Başınızın ağrımasını istemiyorsanız, planlarınızda daha net olmalısınız