KOÇ: Bugün kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Yapmak istediğiniz çok şey var.

BOĞA: Duygusal konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin düşüncelerine önem veriyorsunuz.

Duygu derinliği yaşayan biri olarak, gizliliklerin size kazandıracağı bir şey yok.

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız.

Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ: Duygu derinliği içinde olacağınız gün içinde, her şeyi farklı algılıyorsunuz.

Geçmişinizle ilgili pürüzler kafanıza takıyor olabilirsiniz. Yaşamınızda aktif bir performans gösteriyorsunuz.

ASLAN: Fikirlerinizde belli ve gözle görülen bir inatçılık söz konusu. Ele aldığınız konuları sonuna kadar inatla sürdüreceksiniz. Aileniz, size destek verecekler ve olumlu etkileneceksiniz.

BAŞAK: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün, çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacaksınız. Siz, kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız.

TERAZİ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin davranışları önemli. İsteklerinizi dayatarak kabul ettireceksiniz.

AKREP: Kariyerinizin önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Öfkelerinizi baskı altında tutmayı başardığınız sürece motivasyonunuz artacak.

YAY: Kişisel özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, ikilem yaşamanıza neden olabiliyor. Cesur olmalısınız.

OĞLAK: Çevrenizdeki kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. İnsanlara güven duymak istemenizle detaylar ön plana çıkıyor. Bugün, bir çok konu üzerinde yeniden düşünmelisiniz.

KOVA: Toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Tavırlarınız, karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak.

Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyorsunuz ancak zaman kaybediyorsunuz.

BALIK: Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey.

Sadece sözlü ifadelerinizde çok dikkatli olmak zorundasınız.