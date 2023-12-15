KOÇ: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
BOĞA: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz.
Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
İKİZLER: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
YENGEÇ: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.
Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.
ASLAN: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.
BAŞAK: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.
TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor.
Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz.
YAY: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
Bugün ters bir bileşke içindesiniz.
OĞLAK: Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
Sonuç istediğiniz gibi olacak.
KOVA: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı grafik çiziyorsunuz.
İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.
BALIK: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.
Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.