KOÇ: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

BOĞA: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz.

Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

İKİZLER: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

YENGEÇ: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.

Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

ASLAN: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

BAŞAK: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor.

Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz.

YAY: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

OĞLAK: Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Sonuç istediğiniz gibi olacak.

KOVA: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı grafik çiziyorsunuz.

İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

BALIK: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.

Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.