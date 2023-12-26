KOÇ: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar kuracaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

BOĞA: Bugün, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi istemeden de olsa yargılamadan edemiyorsunuz.

İKİZLER: Retro Merkür iletişim konusunda sizi zorluyor. Kısa yolları kapsayan haberlerin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Ailedeki erkeklerle olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönemdesiniz.

Hayallerinize oldukça yaklaştınız.

BAŞAK: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçıp çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz.

TERAZİ: Ay burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

AKREP: Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.

Değişim için uygun bir gün değil.

Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz.

Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.

YAY: Gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, insanları yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

OĞLAK: Kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçip eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz.

Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şansınız açık.

KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin, başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu.

BALIK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için kendinize zaman ayırmalısınız.