Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki güce teslim oluyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve buna göre hareket etmelisiniz.



BOĞA: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Partnerinizle hem fikir olacaksınız.



İKİZLER: Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşle ilgili görüşeceğiniz kişilere ön yargılı olmamalısınız.



YENGEÇ: Bugün geçmiş tecrübelerinizin sağlayacağı birikimden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi zorlayabilirsiniz.



ASLAN: Kendinize güveniyor, yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan oldukça zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.



BAŞAK: Retro Merkür'den destek alıyorsunuz. Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.



TERAZİ: Enerjinizi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Balık'taki Jüpiter'in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.



AKREP: Bugün çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var. İşinize bağlılığınız sayesinde fayda göreceksiniz.



YAY: Bağımsız çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.



OĞLAK: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.



KOVA: Düşüncelerinizden taviz verme niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun seyrediyor. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.



BALIK: Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım karışıklara rahatlıkla çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

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