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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.12.2023, 00:00
KOÇ: Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzelsiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde, birtakım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

BOĞA: Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

İKİZLER: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz.

YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Aranılan bir kişi olmaktan mutluluk duyacaksınız.

ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.

BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.

TERAZİ: Sürekli değişimler içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.

AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gün içindesiniz. Olayları derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor.

YAY: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.

OĞLAK: Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

KOVA: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Güzel fırsatlar gündeme gelecek.

BALIK: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.
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