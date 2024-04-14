KOÇ: Bugün risk alma konusunda acele etmemelisiniz.

Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız.

Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.

Sabırlı davranışlarınızla engeller kalkacak.

İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz.

Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

YENGEÇ: Aşk duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir.

BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz.

Bugün sır saklama eğilimindesiniz.

TERAZİ: Maddesel gerginlik yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.

AKREP: Gücünüzün ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz.

Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

OĞLAK: Bugün arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

KOVA: Başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde gerekli dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.

BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz.

Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak.

Sadece işlerde odaklaştırmalısınız.