KOÇ: Bugün risk alma konusunda acele etmemelisiniz.
Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız.
Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
Sabırlı davranışlarınızla engeller kalkacak.
İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz.
Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
YENGEÇ: Aşk duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.
ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir.
BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz.
Bugün sır saklama eğilimindesiniz.
TERAZİ: Maddesel gerginlik yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.
AKREP: Gücünüzün ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz.
Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.
YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
OĞLAK: Bugün arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.
Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.
KOVA: Başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde gerekli dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.
BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz.
Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak.
Sadece işlerde odaklaştırmalısınız.