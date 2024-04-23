KOÇ: Bugün keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek.

Çözülmesi gereken problemlerinizi kafanızda yeniden düzenleyin. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz. Olayları dağıtmamaya çalışın.

BOĞA: Birlikte ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Mantığınız güçlü.

İKİZLER: Bugün görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün sizden sorumluluk beklentileri olan kişiler olacaktır.

YENGEÇ: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz.

Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; aslında bilerek göz ardı ediyorlar.

ASLAN: Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz. Fazla abartmayın.

BAŞAK: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz.

Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz.

Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermeyin.

Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

AKREP: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor.

Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.

YAY: Sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız. Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz.

Aktiviteler gündemde olacak.

OĞLAK: Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor.

Görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğiniz zaman istediğiniz sistemi kuracaksınız.

KOVA: Olumlu günlerinizden birinde olmanız size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.

BALIK: İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak.