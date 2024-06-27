KOÇ: Odaklanacağınız konularda başarılı bir çalışma içine girecek pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.
İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz.
İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.
YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.
Yine bu dönem başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.
ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.
BAŞAK: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Ani ve atak davranışlar size uymayan bir ilişkinin içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.
TERAZİ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.
Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Dikkatli olmalısınız.
AKREP: Gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.
Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor.
YAY: İş konumunuzda aktiviteler beraberinde duygusal konuları da beraberinde getirecek.
Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.
OĞLAK: İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.
Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızda değişimler olacak ve sizi güçlendirecek.
KOVA: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz.
Bir süredir sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden karşınıza çıkacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.
BALIK: Satürn sayesinde çevrenizi testten geçirmeye devam ediyorsunuz. Bugün sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.