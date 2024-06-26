KOÇ: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz.

BOĞA: Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

İKİZLER: Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız.

YENGEÇ: Yaşamı kendinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz.

Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bugün bilinçaltınız çok yoğun.

Küçük detaylar size engel olmamalı.

ASLAN: Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.

BAŞAK: Venüs ilişkilerinizde mucizeler yaratıyor.

Duygusal isteklerinizde yoğun bir artış söz konusu. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu hafta içinde akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak size oldukça iyi gelecektir.

TERAZİ: Karşıt ilişkiler evinize dikkat etmelisiniz.

Venüs kariyer evinize destek veriyor. Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor.

AKREP: Merkür ruhsal evinizde ilerliyor. Bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkilerken, uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz.

YAY: Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız.

İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız. Bu durum sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.

Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

Böylece gergin oluyorsunuz.

OĞLAK: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz.

Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

KOVA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olacak. Son dönemlerde İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız bütçenizi yeniden gözden geçirin.

BALIK: Dostlarınızla yapacağınız konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir hafta.