KOÇ: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Yetenekleriniz mükemmel.

BOĞA: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişilerin finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.

Bugün sezgileriniz oldukça güçlü.

İKİZLER: Ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamayın.

YENGEÇ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Bugün kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz.

İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

ASLAN: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz.

Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.

BAŞAK: Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak.

Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız.

Bugün sezgilerinizde yanılmayacaksınız.

TERAZİ: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.

AKREP: Değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz.

Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok.

Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinde uyum sağlamalısınız.

YAY: Bugün Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.

OĞLAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz.

Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için çözüme ulaşıyorsunuz.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken özgürlüğünüze hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.

BALIK: Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.

Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.