KOÇ: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Yetenekleriniz mükemmel.
BOĞA: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişilerin finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.
Bugün sezgileriniz oldukça güçlü.
İKİZLER: Ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamayın.
YENGEÇ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Bugün kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz.
İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.
ASLAN: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz.
Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.
BAŞAK: Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak.
Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız.
Bugün sezgilerinizde yanılmayacaksınız.
TERAZİ: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.
AKREP: Değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz.
Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok.
Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinde uyum sağlamalısınız.
YAY: Bugün Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.
OĞLAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz.
Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için çözüme ulaşıyorsunuz.
KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken özgürlüğünüze hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.
BALIK: Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.
Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.