KOÇ: Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin.
Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir onları tenkit edebilirsiniz.
BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Seyahat planları yapacaksınız.
İKİZLER: Yakın arkadaşınızla hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor.
Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Riske girmeyin.
YENGEÇ: Hayatınızın; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir ve yok edebilirsiniz.
Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.
ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin ve çevrenizi sınayacağınız bir gün.
BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bugünlerde çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.
TERAZİ: Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.
Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.
AKREP: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.
Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Farkında olmadan bilinçaltınızın etkisi altına giriyorsunuz.
YAY: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.
Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor. Temkinli hareket etmelisiniz.
OĞLAK: Üst yöneticilerinizle aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz sizin için olumlu bir aşama olacak. Sizin olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız çatışmalara neden olabilir.
KOVA: Aradığınız destek kariyer aşamasında olanlar için önemli olabilir. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizden kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olaylara ciddi bakıyorsunuz.
BALIK: Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz.
Yaşadığınız sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.