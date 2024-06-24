KOÇ: Yaşantınızda gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin.

Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir onları tenkit edebilirsiniz.

BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Seyahat planları yapacaksınız.

İKİZLER: Yakın arkadaşınızla hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor.

Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Riske girmeyin.

YENGEÇ: Hayatınızın; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir ve yok edebilirsiniz.

Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin ve çevrenizi sınayacağınız bir gün.

BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bugünlerde çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

TERAZİ: Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.

Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.

Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.

AKREP: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.

Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Farkında olmadan bilinçaltınızın etkisi altına giriyorsunuz.

YAY: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.

Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor. Temkinli hareket etmelisiniz.

OĞLAK: Üst yöneticilerinizle aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz sizin için olumlu bir aşama olacak. Sizin olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız çatışmalara neden olabilir.

KOVA: Aradığınız destek kariyer aşamasında olanlar için önemli olabilir. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizden kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olaylara ciddi bakıyorsunuz.

BALIK: Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz.

Yaşadığınız sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.