KOÇ: Şansınızı istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz.

Güvenli ilişkilerden yanasınız.

Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.

BOĞA: Ay burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Çalışmayı seviyorsunuz.

İKİZLER: Ay bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Venüs'ün konumu duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok. Bilinçaltı rüyalarınız yoğun.

YENGEÇ: Yapacağınız tüm işlerde kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.

ASLAN: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alış veriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK: Güneş karşıt burcunuz Balık'ta ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda neşeli ve ilginç saatler geçirmeniz mümkün. Olaylara çabuk motive sağlıyor ortama hâkim olabiliyorsunuz.

TERAZİ: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.

Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

AKREP: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak.

Çevrenize de şans vermelisiniz.

YAY: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda içinize kapandınız.

Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını sanarak kendinizi üzüyorsunuz.

Bugün seyahat planları yapacaksınız.

OĞLAK: Kişileri yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Merkür finans evinizde ilerliyor. Bugün eski dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

KOVA: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

BALIK: Ay'ın bulunduğu konum yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.