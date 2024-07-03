KOÇ: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bu hafta özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat duruma hâkim oluyorsunuz.

BOĞA: Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır.

Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. İsteklerinizin anında gerçekleştirmek istiyorsunuz dikkatli olun.

İKİZLER: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız.

Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.

YENGEÇ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.

Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamakta ısrarcı olun.

ASLAN: Bu hafta kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz.

BAŞAK: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.

Bu dönem yüksek hedefleriniz var.

TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz.

Şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız başarınızı daha da güçlendiriyor.

Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

AKREP: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

YAY: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu.

Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

OĞLAK: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız.

Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

Doğrularınızdan taviz vermemelisiniz.

KOVA: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bu hafta işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgârları estireceksiniz.

BALIK: Uzun süredir kafanızı kurcalayan işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları daha da ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınızdan veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.