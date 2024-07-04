KOÇ: Bugün; düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Hırslı davranıyorsunuz.

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyor ve olmayan sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı bir şekilde etkilemekten yanasınız ve bunu başarıyorsunuz.

YENGEÇ: Enerjinizin gücünü ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Partnerinizin değişen fikirlerine karşı hoş görülü davranarak iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.

ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizin de etkilenmesine neden oluyor. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çekicilik sanatını istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Huzurlusunuz.

BAŞAK: Partnerinizle birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunuyor olmanız; fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak. Çelişkili davranışlarınız var ve bazı şeylerden emin olmalısınız.

TERAZİ: İyi bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde tartışılmaz bir üstünlük sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz. Olumlu bir gündesiniz.

AKREP: Gelip geçici davranış biçimlerinden çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor fakat bir türlü olayların sonunu getiremiyorsunuz. Bugün, partnerinizin desteği ile yeni oluşumlara kendinizi güçlü ve hazır hissedeceksiniz.

YAY: Maddi konularda gizlilik yaşamak istemiyorsunuz.

Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyleri bekliyorsunuz.

Durum değerlendirmesi yaparken, olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: Tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz.

Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, gereksiz konuları tartışabilir ve kırgınlık yaşayabilirsiniz.

KOVA: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkilerinize yeni boyut kazanıyor.. Kendiniz her anlamda hazır hissediyorsunuz.

BALIK: Bugün, çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz.

Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı detaylar kafanızı kurcalıyor.