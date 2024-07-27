KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu günde iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.



BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle kişisel özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.



İKİZLER: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışveriş yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.



YENGEÇ: Maddi konularda doğru kararlar alacak birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacaktır. Onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek sizi oldukça mutlu edecektir.



ASLAN: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.



BAŞAK: Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



TERAZİ: İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Görüştüğünüz üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.



AKREP: Kişisel başarınızı arttırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. Tepkisel davranışların da hedefisiniz.



YAY: Bir süredir beklediğiniz şartların kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi arttıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz size farklı bir statü kazandırıyor.



OĞLAK: Bilinçaltındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş biraz da çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.



KOVA: Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz koşullar karşınızda. Yapacağınız işler şimdiye kadar yapmak istediğiniz birçok işin fazlası olacak.



BALIK: Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın