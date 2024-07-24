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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.07.2024, 00:00

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine olayları araştırmalısınız.

BOĞA: Kendinizi daha iyi ortaya koyarken karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.
Mesleğinizle ilgili değişimler söz konusu.

İKİZLER: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor.
Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz.
Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.

YENGEÇ: Kazançlarınızı arttırma konusunda yaratıcılığınızı doğru bir şekilde kullanacaksınız.
Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.

ASLAN: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecektir İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz olayları takmıyorsunuz.

BAŞAK: Düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması bazı hataları da beraberinde getiriyor.

TERAZİ: Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün.
Bugün ihtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak

AKREP: Aktivitelerinizin engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.
Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.

YAY: İş yaşantınızla ilgili sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: Sezgilerinize çok güvenmeniz bazı yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız.
Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın nedenini araştırabilirsiniz.

KOVA: Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.
Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

BALIK: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz.
Olaylar yön değiştirdikçe çevreniz haklı olduğunuzu görecekler. Bugün kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

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