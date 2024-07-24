KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine olayları araştırmalısınız.

BOĞA: Kendinizi daha iyi ortaya koyarken karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.

Mesleğinizle ilgili değişimler söz konusu.

İKİZLER: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor.

Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz.

Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.

YENGEÇ: Kazançlarınızı arttırma konusunda yaratıcılığınızı doğru bir şekilde kullanacaksınız.

Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.

ASLAN: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecektir İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz olayları takmıyorsunuz.

BAŞAK: Düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması bazı hataları da beraberinde getiriyor.

TERAZİ: Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün.

Bugün ihtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak

AKREP: Aktivitelerinizin engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.

Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.

YAY: İş yaşantınızla ilgili sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: Sezgilerinize çok güvenmeniz bazı yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız.

Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın nedenini araştırabilirsiniz.

KOVA: Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.

Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

BALIK: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz.

Olaylar yön değiştirdikçe çevreniz haklı olduğunuzu görecekler. Bugün kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.