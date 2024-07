KOÇ: İş yaşantınızda yanlış yönlendirilebilirsiniz.

Bildiğinizden şaşamamalı ve kendi doğrularınızı savunmalısınız. Tepkiler sizi ilgilendirmesin.

Refleksleriniz güçlü. Düşüncelerinizle başınız dertte. Acele hareket etmemelisiniz.

BOĞA: İş yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şey kabul ettiremiyorlar. Çevrenize de şans vermeyi denemelisiniz. Farklı olaylar gündeme geliyor. Dostlarınız size ne söylese haklı. İlişkilerinizde fazla inatçısınız.

İKİZLER: İşinizde yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız. Engelleriniz kalkıyor. Dün ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz.

Önünüz oldukça açık.

YENGEÇ: Karışık işler size göre değil unutmayın.

Bu hafta disiplinli olmalısınız. Sabırlı yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışırken, özellikle daha dikkatli davranmalısınız.

ASLAN: İlişkinizde yaşadığınız sorunlar karşılıklı iletişimi kaybetmenizden kaynaklanıyor. Bu hafta yeniden her şeyi konuşmayı denemelisiniz.

Sindirim sisteminizin doğru çalışması için aşırı yemek yeme huyundan vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: Olağan işlerden sıkıldığınız için denememiş işleri tercih ediyorsunuz. Bu hafta sizin için fırsatlar günü olabilir. Akıllı davranmalısınız.

Egemen ruhunuz, ilişkilerinizi yanlış etkiliyor.

Dostlarınız fazla üzülüyor unutmayın.

TERAZİ: İşlerinizi yolunda gitmesi sizi şımartabilir ve her an hata yapabilirsiniz. Başarınızı perçinlemek istiyorsunuz. Sosyal yaşamınızda ifade zorluğu yaşayabilir ve yanlış anlaşılabilirsiniz.

Kendinizi sorgulamalısınız.

AKREP: Bu hafta oldukça verimli bir konumdasınız.

Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

Sadece alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Özellikle çevrenizi kırmak istemiyorsanız sözlerinize dikkat etmeli kırıcı olmamalısınız.

YAY: Bu hafta daha pratik düşünmeye ihtiyacınız var. Elinizdeki konuların hızlı bitmesi gerekiyor ve siz, detayları çabuk atlamalısınız. Ortak dostlarınızla aynı dili kullanmıyorsunuz. Onlar, sizden farklı bir yaklaşım bekliyor.

OĞLAK: İş yaşantınız sizi tatmin etmeyince başarı grafiğiniz düşüyor. Yaptığınız işlerin bir öncesinden daha iyi olmasını istiyorsunuz. Bu hafta duygularınızda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden, çevrenizle aranız açılabilir.

KOVA: Ortaklıklarda yaşadığınız sorunlar yüzünden her an neşeniz kaçabilir. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizinle unutmayın ve aldırmamayı öğrenin. Sosyal ilişkilerinizde problemlere tahammülünüz yok. Daha anlayışlı olmalısınız.

BALIK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerle çelişkiler yaşamanız iş motivasyonunuzu bozuyor.

Anlayışlı ve özverili davranmayı öğrenmelisiniz.

Artık kendi hatalarınızı anlayarak olgunlaşıyorsunuz.

Kendinize zaman tanımalısınız.