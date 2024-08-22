KOÇ: Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz.

Aksilikler ilişkilerinize yansıyacaktır.

BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor.

Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size maddi konularda destek verebilir.

İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla konuşurken bazen hiç gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz.

Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bile bulamıyorsunuz. Bu yapınızı çözüme kavuşturmanız gerekiyor.

YENGEÇ: Bugün özellikle maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz.

Hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız da çeşitli destekler verecek.

ASLAN: Aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin.

Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir. Aldırmayın gitsin.

BAŞAK: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Önceden verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız.

Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Olumsuz olayları çözümlenecek.

TERAZİ: İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Canınız sıkkın.

AKREP: Aşk yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir, veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz.

Bugün değişik bir karizmaya sahipsiniz.

YAY: Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz.

Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.

Diğer işlerinizi askıya alacaksınız.

OĞLAK: Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Sadece, riskleri unutmamalısınız. Sosyal çevrenizde etkinliğiniz artıyor. Göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Seyahatleriniz gündemde.

KOVA: İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel algılamazsanız, her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide kişilerden destek olacaksınız.

BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor.