KOÇ: Sıra dışı bir kişilik çiziyorsunuz. Kararlı ve amaçlarınıza uygun hareket ederken, sizi sevgiyle kabul ettikleri gibi öfke duyanlarda olacaktır. Kariyerinizi en iyi şekilde sergilemek için gerekli tüm gücünüzü gösteriyorsunuz.

BOĞA: Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Aklınızla hareket ediyorsunuz.

İKİZLER: Yaptığınız her işi ses getirirken, kararlı davranışlarınız takdir görecek. Mücadeleniz içinde; rutin alışkanlıklarınız ve yeni oluşan koşullar arasında çatışmalar yaşayabilir, ilişkilerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: Sosyal ilişkilerinizi organizasyon çalışmalarla yapacaksınız. Güvendiğiniz dostlarınızı yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Onların sezgisel yeteneklerini kendinizle birleştireceksiniz.

Bugün sabrınızı ön plana çıkarın.

ASLAN: Değerli olmak ve saygınlık görmenin püf noktalarından birinin arkadaşlık ve dostluk ilişkilerin olumlu olması yaşadığınız olaylarla öğrendiniz ve denediniz. Fikirlerinizi söylerken politik olmaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK: Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Yönetici pozisyonunda iseniz, çevrenizi yeniden koordine edecek gerekli titizliği işinize başarılı bir şekilde yansıtacaksınız. İçinizdeki huzursuzluğu yenmek için çaba sarf etmeniz gerekebilir.

TERAZİ: Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek.

Amaçlarınıza ulaşmak için; ılımlı bir tarzda adımlar atacak, baskıcı ve kışkırtıcı davranmayacaksınız.

Güven duygusunun artıları artık çok rahat ilişkilerinizde uygulayacaksınız.

AKREP: Yeteneklerinizi ortaya çıkaracak mistik çalışmalar içinde olmanız hayata yeni bir bakış açısı ile bakmanıza neden olacaktır. Kendinizi iyi hissettiğiniz için, her şey yolunda gidiyor.

Tanışacağınız kişilerden etkileneceksiniz.

YAY: Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Paneller ve konferanslara katılabilirsiniz. Konuşmacı olarak kendinizi ve fikirlerinizi rahatça tanıtabilecek, entelektüel konularda başarılı olacaksınız.

OĞLAK: Pişmanlık duyguları içinde; geriye alacağınız kararlar vermemelisiniz. Bazılarınızda ani ayrılık kararı alabilir. Tüm bunlar dikkat etmeniz gereken konular. İlişkiler konusunda kritik günler. Tavırlarınızda ısrarcı olmayın.

KOVA: Kişisel ve toplumsal başarınızda kullanacağınız bu dönemde, insanları diplomatik tavırlarınızla kendinize bağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olmanıza rağmen bazı tartışmalardan olumsuz etkileniyorsunuz.

BALIK: Çevrenizi ikna etme konusunda oldukça başarılı olacaksınız. Bazen bulunacağınız ortamlarda baskıcı davranabilir veya çevrenizin tepkisini alabilirsiniz. Sözlerinizde aşırıya kaçabilir.

Yeni tarzınızı sevmeye başlayacaksınız.