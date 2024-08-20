KOÇ: İş ve ortaklıklar tekliflerine açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır. Canınız sıkılabilir.

BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

Oldukça keyifli günler geçireceksiniz.

İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa da sürükleyebilir. Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Güçlü bir enerjiye sahipsiniz.

YENGEÇ: Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa enerji yüklüler.

Bugün kendinize güvenmelisiniz.

ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz.

Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek...

Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha da güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.

BAŞAK: Eski hatalarınızın sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

TERAZİ: Farklı düşünüyor farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkilenirken karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. İhtiraslı aşklarınız dillere destandır.

Aşk kaçamaklarına da hazır olun.

AKREP: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Bugün tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.

YAY: Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz.

Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Yaptığınız her işi ses getirirken, sabırlı davranışlarınız takdir görecek, dikkat çekeceksiniz.

OĞLAK: Bugün haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve ortaya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır.

KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Bugün özellikle huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.

İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor.

BALIK: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir.

Partnerinizin sizden düşüncelerini veya sizin bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz.