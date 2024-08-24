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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.08.2024, 00:00
KOÇ: Bugün parasal değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Kuşkularınız yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güven kelimesine çok ihtiyacınız var. İş hayatınızla ilgili gelişmeler önemli.

BOĞA: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara çözüm getireceksiniz.

İKİZLER: Ay, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek ve takdir görmesi, gururunuzu okşayabilir. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Partnerinize iyimser bakmalısınız.

YENGEÇ: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Güçlü bağların pekişeceği bir gün.

ASLAN: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız.

BAŞAK: Bugün yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz..
Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz.

TERAZİ: Harcamalarınızı denetlemelisiniz. Bugün sıra dışı düşünceler içindesiniz ve partnerinizin gözüne girmek için, bütçenizi bozacaksınız.
İsteklerinizde bir aşırılık gözleniyor. Karşı cins üzerinde etkiniz önemli.

AKREP: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi paylaşmamalısınız.

YAY: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

OĞLAK: Ay, kombinasyon burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor..
Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız.

KOVA: Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin, sizden farklı düşünceleri, sizde motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz.

BALIK: Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşam kalitenizde yükselme yaşayacak, yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız.
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