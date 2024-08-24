KOÇ: Bugün parasal değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Kuşkularınız yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güven kelimesine çok ihtiyacınız var. İş hayatınızla ilgili gelişmeler önemli.
BOĞA: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara çözüm getireceksiniz.
İKİZLER: Ay, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek ve takdir görmesi, gururunuzu okşayabilir. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Partnerinize iyimser bakmalısınız.
YENGEÇ: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Güçlü bağların pekişeceği bir gün.
ASLAN: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız.
BAŞAK: Bugün yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz..
Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz.
TERAZİ: Harcamalarınızı denetlemelisiniz. Bugün sıra dışı düşünceler içindesiniz ve partnerinizin gözüne girmek için, bütçenizi bozacaksınız.
İsteklerinizde bir aşırılık gözleniyor. Karşı cins üzerinde etkiniz önemli.
AKREP: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi paylaşmamalısınız.
YAY: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.
OĞLAK: Ay, kombinasyon burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor..
Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız.
KOVA: Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin, sizden farklı düşünceleri, sizde motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz.
BALIK: Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşam kalitenizde yükselme yaşayacak, yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız.