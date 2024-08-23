KOÇ: Gereksiz masraflarınıza dikkat etmeniz gerekecek.

Önce severek aldığınız şeyleri sonradan kullanmak istemeyeceksiniz. Cazibeniz oldukça yüksek seyrediyor. Bugün bulunduğunuz ortamları arzuladığınız gibi etkileyeceksiniz.

BOĞA: Araştırmacı yönünüzü körükleyen aktiviteler içinde bulunurken, detaylar üzerinde yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız. İsteklerinizi coşkulu enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyonu yaratabiliyorsunuz.

İKİZLER: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz.

Bugün çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz. Sabırlı olmayı bilmiyorsunuz.

YENGEÇ: Aynı düşünceye sahip olmadığınız grupların size cephe aldığını göreceksiniz. Bugün aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek bitirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Sözleriniz baskıcı olabilir fakat siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Yaratıcı kişilerle birlikte olacak ve sizi destekleyen güçlü kişilerin arkadaşlığını tercih edeceksiniz.

BAŞAK: Bugün sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.

Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

TERAZİ: Bugün bildiğiniz konuları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye çalışmalısınız.

Ruhasal evinizde ilerleyen Jüpiter sizi genişletiyor.

İşinizle ilgili kendinizi yetiştirmeniz gereken konularda eğitimlere katılacaksınız.

AKREP: İş hayatınızla arkadaş gruplarınız birlikte kaynaşacaktır.

Mesleki anlamda size yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Bugün aşk ve iş ilişkilerinizde gücü tercih edeceksiniz.

YAY: Kendi işinizi yapıyorsanız, Satürn geri giderken dikkatli olmalı ve risklere girme konusunda tedbiri elden bırakmamalısınız. Aileden kalma bir işiniz varsa, yeni yöntemler yerine eski şartları sürdürmeye devam etmelisiniz.

OĞLAK: Satürn geri gitmeye devam ediyor. Tüm bunlar şartlarınızın değişime uğrayacağı sinyallerini vermektedir. Yollarla ilgili beklediğiniz projeler gündeme gelecektir. Bugün değişen şartlar nedeniyle oldukça zorlanıyorsunuz.

KOVA: Satürn ve Neptün finans evinizde geri gitmeye devam ediyor. Bu günler çok önemli. Üretim yapan bir firmada çalışıyorsanız; piyasaya yeni mallar sürmek yerine eski ürünlerinizi iyileştirme ve daha iyi sunma projeleri geliştirmelisiniz.

BALIK: Aile içinde sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz.

Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız.